La Saint Jean des vignerons de Belvès-de-Castillon Les Vignerons de Belvès-de-Castillon Belvès-de-Castillon, 24 juin 2023, Belvès-de-Castillon.

Belvès-de-Castillon,Gironde

Tous les vignerons de Belvès de Castillon vous donnent rendez-vous le 24 juin à partir de 17h00, à la Salle Daniel Fenelon, à l’occasion d’une animation qui nous permettra de remettre au jour , une fête presque disparue » Le Feu de la Saint Jean »

Au programme :

Conteur : histoire du pays à partir de 17h00

Marché gourmand dégustation et vente de vin : restauration à choisir sur place

Feu à 22h00 : ambiance assurée.

Les Vignerons de Belvès-de-Castillon

Belvès-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



All the winegrowers of Belvès de Castillon invite you to join us on June 24 from 5:00 pm, at the Salle Daniel Fenelon, for an event that will bring back to life a festival that has almost disappeared, « Le Feu de la Saint Jean »

On the program:

Storyteller: local history from 5:00 p.m

Gourmet market, wine tasting and sales: choice of catering on site

Fireworks at 10:00 pm: guaranteed atmosphere

Todos los viticultores de Belvès de Castillon le esperan el 24 de junio a partir de las 17.00 h, en la sala Daniel Fenelon, para un acontecimiento que nos permitirá resucitar una fiesta casi desaparecida, « El fuego de San Juan »

En el programa:

Cuentacuentos: historia local a partir de las 17.00 h

Mercado gastronómico, degustación y venta de vinos: comida y bebida disponible in situ

Fuego a las 22.00 h: ambiente garantizado

Alle Winzer von Belvès und Castillon laden Sie am 24. Juni ab 17 Uhr in den Saal Daniel Fenelon ein, um anlässlich einer Veranstaltung ein fast ausgestorbenes Fest wieder ans Tageslicht zu bringen: das Johannisfeuer »

Auf dem Programm stehen

Märchenerzähler: Geschichte des Landes ab 17 Uhr

Gourmet-Markt: Weinprobe und -verkauf: Verpflegung nach Wahl vor Ort

Feuer um 22.00 Uhr: Stimmung garantiert

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Saint-Emilion