Les Vieux Singes + Undervoid – Rock Lons-le-Saunier, 26 mars 2022, Lons-le-Saunier.

Les Vieux Singes + Undervoid – Rock l’Ellipse – Espace Mouillères 1 Rue des Mouillères Lons-le-Saunier

2022-03-26 – 2022-03-26 l’Ellipse – Espace Mouillères 1 Rue des Mouillères

Lons-le-Saunier Jura

EUR 10 LES VIEUX SINGES

Influencée par celle des années 90, la musique des lédoniens des Vieux Singes et sa poésie réaliste bâtissent un univers dense, sombre mais aussi énergique, inventif et bousculant.

UNDERVOID

Undervoid, quatuor Strasbourgeois, puise son inspiration dans des styles aussi divers que variés et souhaite réussir le mariage entre le son anglo-saxon des années 70 et des textes originaux chantés en langue française.

Du rock français à l’énergie contagieuse et aux textes choisis, dénonçant une société tournée vers l’individualisme et le consumérisme, au détriment de la planète, dans laquelle l’humain est relayé au second plan.

admapcom@orange.fr +33 3 84 24 86 89

l’Ellipse – Espace Mouillères 1 Rue des Mouillères Lons-le-Saunier

