Les vieux enfants – Compagnie Valkyrira Châtillon-sur-Seine, 18 février 2022, Châtillon-sur-Seine.

Les vieux enfants – Compagnie Valkyrira Châtillon-sur-Seine

2022-02-18 – 2022-02-18

Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or Châtillon-sur-Seine

EUR 4 4 Dans « fin de vie » il y a « Vie ». Voici le point de départ de ce « cadavre exquis » de quotidiens de nos anciens, tantôt drôle, tantôt grave. Des intimités qui se suivent, s’entremêlent, se poussent et se rencontrent : le temps qui passe, le train-train des uns, les grands évènements des autres, les petits bonheurs, les grandes solitudes, les folies et l’amour… Un théâtre de marionnettes intimiste où les deux manipulateurs tisseront les portraits d’Huguette, Gérard, Salvatore, Suzette et bien d’autres.

Conception et jeu : Valérie Alcantara et Philippe Castellano

Musiques : Martin Garet et Benoît Byzard

Lumières : Nicolas Gauthier et Nar’B

Marionnettes et scénographie : Valérie Alcantara

Durée : 55 min

Spectacle familial à partir de 8 ans

Espace Rencontre Loisirs (ERL)

rue Albert Camus (Châtillon-sur-Seine)

resa.tgb@wanadoo.fr +33 3 80 91 39 51

