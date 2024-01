Les vieux arbres de nos forêts Villequier Rives-en-Seine, samedi 17 février 2024.

Les vieux arbres de nos forêts Villequier Rives-en-Seine Seine-Maritime

Qui n’a jamais été admiratif devant la beauté d’un arbre ? Pourtant, l’arbre peut avoir plusieurs formes et tous sont essentiels. Pour l’humain et la biodiversité, tous les éléments boisés sont importants, de la haie à la forêt domaniale, en passant par les bosquets et petits bois. Les arbres taillés en têtards mais également les arbres vieillissants ou morts représentent un écosystème pour de nombreuses d’espèces.

En effet, les arbres âgés ou morts jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la forêt et pour la survie de ses habitants. Le temps d’un après-midi, vous incarnerez en famille, un animal qui dépend de ces vieux arbres. Parmi les prédateurs et les proies, qui arrivera à tirer son épingle du jeu et remporter le trésor de la forêt de Villequier ?

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux familles avec enfants de plus de 5 ans.

Villequier 107 Route des Chateaux

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17 16:30:00



