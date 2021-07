Paris Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette Paris Les vies secrètes des marionnettes Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les vies secrètes des marionnettes Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Les vies secrètes des marionnettes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette

Dans les années 1930, Marcel Temporal a révélé au public les secrets de fabrication des marionnettistes qui ne se transmettaient qu’entre initiés. Son fils Jean-Loup et son petit-fils Dominique ont poursuivi son oeuvre en créant des spectacles pour adultes et pour enfants. Alors qu’il a pris sa retraite, Dominique Temporal voit débarquer chez lui un autre marionnettiste qui veut retrouver les marionnettes créées par son grand-père. En retrouvant ces trésors oubliés, Dominique décide de réaliser un dernier spectacle. Le film de 52 mn présente la recherche effectuée sur les Temporal ainsi que des documents issus d’archives audio-visuelles. Un documentaire de Xavier Naizet coproduit par Les Films du Hasard (Delphine Pervilhac et Nicole Azzaro) et France Télévisions (2019).

Entrée libre – Réservation conseillée

Plongée dans la collection de la famille Temporal, trois générations de marionnettistes qui, depuis 1930, révolutionnent et imprègnent cet art. Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette Adresse 73 rue Mouffetard 75005 Paris Ville Paris lieuville Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette Paris