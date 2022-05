Les vies secrètes des baleines à bosse, projection, conférence et échanges Audenge, 28 mai 2022, Audenge.

Les vies secrètes des baleines à bosse, projection, conférence et échanges Avenue de Certes Accueil du Domaine de Certes Audenge

2022-05-28 18:00:00 – 2022-05-28 19:35:00 Avenue de Certes Accueil du Domaine de Certes

Audenge Gironde

EUR Le Domaine de Certes accueillera une soirée thématique sur les baleines à bosse avec la présence exceptionnelle en France du Chercheur, auteur et réalisateur canadien Andrew STEVENSON, spécialiste des baleines à bosse.

Projection de son dernier film THE SECRET LIVES OF THE HUMPBACKS, qui a reçu le prix du meilleur film documentaire dans la catégorie OCEAN au 9ème festival Wildlife Conservation Film Festival de NEW YORK en 2019 et le prix du public au FIDOM de BORDEAUX en janvier 2022.

Conférence sur les vies secrètes des baleines à bosses d’Andrew Stevenson et échanges avec le public

Sur réservation uniquement. Enfant à partir de 8 ans. Cette manifestation est accessible aux personnes en situation de handicap.

Le Domaine de Certes accueillera une soirée thématique sur les baleines à bosse avec la présence exceptionnelle en France du Chercheur, auteur et réalisateur canadien Andrew STEVENSON, spécialiste des baleines à bosse.

Projection de son dernier film THE SECRET LIVES OF THE HUMPBACKS, qui a reçu le prix du meilleur film documentaire dans la catégorie OCEAN au 9ème festival Wildlife Conservation Film Festival de NEW YORK en 2019 et le prix du public au FIDOM de BORDEAUX en janvier 2022.

Conférence sur les vies secrètes des baleines à bosses d’Andrew Stevenson et échanges avec le public

Sur réservation uniquement. Enfant à partir de 8 ans. Cette manifestation est accessible aux personnes en situation de handicap.

+33 5 56 82 71 79

Le Domaine de Certes accueillera une soirée thématique sur les baleines à bosse avec la présence exceptionnelle en France du Chercheur, auteur et réalisateur canadien Andrew STEVENSON, spécialiste des baleines à bosse.

Projection de son dernier film THE SECRET LIVES OF THE HUMPBACKS, qui a reçu le prix du meilleur film documentaire dans la catégorie OCEAN au 9ème festival Wildlife Conservation Film Festival de NEW YORK en 2019 et le prix du public au FIDOM de BORDEAUX en janvier 2022.

Conférence sur les vies secrètes des baleines à bosses d’Andrew Stevenson et échanges avec le public

Sur réservation uniquement. Enfant à partir de 8 ans. Cette manifestation est accessible aux personnes en situation de handicap.

© Andrew Stevenson

Avenue de Certes Accueil du Domaine de Certes Audenge

dernière mise à jour : 2022-05-17 par