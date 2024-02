LES VIES QU’ON MÈNE DANS LES GRANDS ESPACES Lunéville, jeudi 7 mars 2024.

LES VIES QU’ON MÈNE DANS LES GRANDS ESPACES Lunéville Meurthe-et-Moselle

Vendredi

JÉRÔME SESSINI, MAT JACOB, MEYER, PASCAL AIMAR, PHILIPPE LOPPARELLI Les territoires périurbains et ruraux, des espaces peu denses ?

Photographies extraites du projet ¿Les vies qu’on mène¿ , mené par le Forum Vies Mobiles, institut de recherche sur la mobilité et les modes de vie du futur, avec le collectif Tendance Floue et leur invité de Magnum PhotosTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 14:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est crideslumieres@gmail.com

L’événement LES VIES QU’ON MÈNE DANS LES GRANDS ESPACES Lunéville a été mis à jour le 2024-02-15 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS