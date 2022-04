Les vies d’Arthur Martailly-lès-Brancion, 8 avril 2022, Martailly-lès-Brancion.

Les vies d’Arthur Espace Revermont Brancion Martailly-lès-Brancion

2022-04-08 20:00:00 – 2022-04-08 22:00:00 Espace Revermont Brancion

Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire Martailly-lès-Brancion

EUR Les Vies d’Arthur retrace les grands moments de la vie du Roi Arthur, l’inventeur légendaire de la Table Ronde.

Le spectacle, conçu et interprété par Francis Guinle, Jacqueline Jondot et Jean-Michel Glénac, mêle lectures et chants.

Les créateurs ont choisi des textes et des chansons dans les sources diverses de ces légendes et leurs réécritures contemporaines des deux côtés de la Manche. Ils ont décidé de se concentrer sur Arthur, de sa naissance à sa mort et aux débuts de sa légende colportée par des bardes. Comme leurs nombreux prédécesseurs, ils ont adapté la légende en y insérant des éléments visuels contemporains, donnant une touche légèrement décalée à un univers rendu familier par de nombreux films et dessins animés, dont le récent Kaamelott d’Alexandre Astier.

Des chansons traditionnelles et des musiques composées pour l’occasion et interprétées par Francis Guinle accompagnent les extraits de romans (dont certains sont traduits et) lus par Jacqueline Jondot alors que Jean-Michel Glénac assure l’animation des images.

Francis Guinle et Jacqueline Jondot sont Professeurs des universités, spécialistes de littérature anglaise. Jean-Michel Glénac est spécialiste d’informatique

Le spectacle sera donné à Brancion, à l’Espace Revermont, nouvel espace culturel initié par l’association TREMPLIN Homme et Patrimoine.

Durée : 1h20 environ – Libre participation aux frais.

tremplinhp@tremplinhp.com +33 3 85 32 90 30

Espace Revermont Brancion Martailly-lès-Brancion

