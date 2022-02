Les Vieilles Coques Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Les Vieilles Coques Concarneau, 9 juillet 2022, Concarneau. Les Vieilles Coques Quai d’Aiguillon Port de Pêche Concarneau

2022-07-09 – 2022-07-10 Quai d’Aiguillon Port de Pêche

Concarneau Finistère Concarneau Rassemblement de vieux gréements, parade dans la baie +33 2 98 97 01 44 Rassemblement de vieux gréements, parade dans la baie Quai d’Aiguillon Port de Pêche Concarneau

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Autres Lieu Concarneau Adresse Quai d'Aiguillon Port de Pêche Ville Concarneau lieuville Quai d'Aiguillon Port de Pêche Concarneau Departement Finistère

Concarneau Concarneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concarneau/

Les Vieilles Coques Concarneau 2022-07-09 was last modified: by Les Vieilles Coques Concarneau Concarneau 9 juillet 2022 concarneau finistère

Concarneau Finistère