West Web Festival 13 et 14 juillet Les Vieilles Charrues Sur inscription

Après une édition record en 2022, la 9ème édition du West Web Festival se tiendra les 13 et 14 juillet 2023 !

En marge du mythique festival des Vieilles Charrues (avec cette année Robbie Williams, BigFlo & Oli, Shaka Ponk… ), c’est un rendez-vous annuel avec la présence des champions français et européens du digital et de l’innovation, et des leaders économiques mondiaux.

Les Vieilles Charrues 29800 Carhaix Bréhan 56580 Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T09:00:00+02:00 – 2023-07-13T18:59:00+02:00

2023-07-14T09:00:00+02:00 – 2023-07-14T18:59:00+02:00