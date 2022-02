Les Victoires de Viandes de Boeuf Label Rouge Paris Expo Porte de Versailles, 2 mars 2022, Paris.

Les Victoires de Viandes de Boeuf Label Rouge

Paris Expo Porte de Versailles, le mercredi 2 mars à 13:00

Organisées mercredi 2 mars 2022 de 13h à 14h sur le Ring de Présentation du Hall 1 et animées par Carinne Teyssandier, les Victoires des Viandes de Boeuf Label Rouge réuniront des éleveurs passionnés venus des quatre coins de France. Elles récompenseront les plus belles vaches représentatives des races emblématiques de nos terroirs, élevées dans le respect du cahier des charges Label Rouge, et préalablement sélectionnées, sur la base de critères exigeants (la largeur du dos, la finesse des os, la fermeté des cuisses ou encore le port de tête). Venez assister à ce temps fort du Salon International de l’Agriculture, et découvrez des vaches d’exception. Ce sera également l’occasion de célébrer l’engagement des éleveurs français Label Rouge à produire une viande de qualité, responsable et durable, dans le respect de l’environnement et du bien-être animal.

Entrée libre

Participez à l’événement qui vient saluer des races d’exception !

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T13:00:00 2022-03-02T14:00:00