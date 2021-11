Les Victoires de l’Innovation H7 – Lieu Totem, 25 novembre 2021, Lyon.

Les Victoires de l’Innovation

du jeudi 25 novembre au vendredi 26 novembre à H7 – Lieu Totem

L’événement qui promeut l’évolution des usages de demain ——————————————————– Les Victoires de l’Innovation ont pour objectif de mettre à l’honneur ces hommes et femmes qui travaillent quotidiennement pour faire évoluer et façonner le monde à venir ; via la création de leurs innovations qu’elles soient technologiques, environnementales, managériales, scientifiques … Suite à la pandémie que nous avons traversée, nous souhaitons valoriser le dynamisme des entreprises locales et souligner l’agilité et l’adaptabilité de ces sociétés qui ont su se démarquer pendant la crise, en adaptant leur activité (production, management, communication, logistique …) et en se mettant au service de tous. À travers des stands et des conférences, nous allons vous présenter les dernières innovations lyonnaises du moment. La soirée quant à elle récompensera tous ces professionnels passionnés d’innovation, qui œuvrent sans relâche pour faire évoluer les usages de demain.

Gratuit sur inscription

H7 – Lieu Totem 70 quai perrache, 69002 Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon



2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T23:00:00;2021-11-26T01:00:00 2021-11-26T01:05:00