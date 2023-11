Les Victoires de la musique de la bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les Victoires de la musique de la bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, 13 janvier 2024, Paris. Le samedi 13 janvier 2024

de 16h00 à 17h30

.Tout public. gratuit

Venez voter pour vos artistes préférés de l’année et découvrir les coups de coeur de l’équipe de la bibliothèque ! Proposée par Etienne Bon, journaliste et mélomaniaque, cette première édition des Victoires de la musique de la bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz célèbrera les artistes internationaux et internationaux de l’année 2023 répartis dans 10 catégories, dont 2 seront soumises au vote du public. Venez défendre vos artistes préférés et partager la musique avec nous ! International : Grand prix du jury pour la carrière

Artiste masculin de l’année

Artiste féminine de l’année

Album de l’année

Titre de l’année – soumis au vote du public France : Grand prix du jury pour la carrière

Artiste masculin de l’année

Artiste féminine de l’année

Album de l’année

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris Contact : +33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr

