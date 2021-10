Les vice versa : un jour, Broadway … imagine Royale Factory, 31 décembre 2021, Versailles.

Les vice versa : un jour, Broadway … imagine

le vendredi 31 décembre à Royale Factory

* IMAGINE : Deux garçons de café parisiens rêvent et imaginent monter leur spectacle pour un jour le jouer à Broadway… * Une véritable bande dessinée jouée en live qui détonne par son humour et ses performances physiques et sonores. * Un show visuel et hilarant d’un genre nouveau mêlant danse, bruitages faits en live, mime, stand-up, avec une touche de poésie. Le spectacle met à l’honneur la comédie visuelle, sonore, et musicale. * Forcément leurs idées divergent, leurs personnalités aussi, et c’est d’ailleurs sur ça que repose la force de ce spectacle, sur le duo, leur complicité, leurs différences, et leur dualité. * « Prodiges de l’humour gestuel et sonore » Télérama * « une ode à la part de rêve qui sommeille en nous » Le parisien * « Une imagination incroyable » M6 * « Laurel et Hardy des temps modernes » France bleu

Tarif unique 36€

Un show visuel et hilarant d’un genre nouveau mêlant danse, bruitages faits en live, mime, stand-up.

Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



