Journées Européennes du Patrimoine Les viaducs Louroux-de-Bouble, 16 septembre 2023, Louroux-de-Bouble.

Louroux-de-Bouble,Allier

Sur la ligne SNCF Commentry – Gannat, entre Combrailles et Limagne, d’imposants et élégants viaducs franchissent les vallées de la Bouble et de la Sioule..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 17:00:00. .

Les viaducs Viaduc de Rouzat à BEGUES

Louroux-de-Bouble 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On the SNCF Commentry ? Gannat line, between Combrailles and Limagne, imposing, elegant viaducts span the Bouble and Sioule valleys.

En la línea SNCF Commentry ? Gannat, entre Combrailles y Limagne, imponentes y elegantes viaductos atraviesan los valles del Bouble y del Sioule.

Auf der SNCF-Strecke Commentry ? Gannat, zwischen Combrailles und Limagne, überqueren imposante und elegante Viadukte die Täler der Bouble und der Sioule.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de tourisme Val de Sioule