Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le mardi 17 mai à 21:00

Théâtre ——- **Dans le cadre du festival Le Coup de Chapeau** Un seul en scène qui raconte l’histoire d’une jeune schizophrène et du « 26 », un lieu d’accueil et de soins expérimental, qui a fonctionné dans les années 1980 à Corbeil Essonne. Odile était une patiente de Francis Grossmann, l’un des psychiatres du « 26 » et auteur du texte. Il est incarné par son propre frère, Gilbert, médecin et acteur. • Le spectacle fait revivre Odile, « drôle, monstrueuse, attachante ». Il rend palpable la complexité du soin ainsi que l’humilité, l’empathie et l’humanité indispensables à la prise en charge de patients en souffrance. **Avec** Gilbert Grossmann / **Mise en scène** Odile Martin / **Durée** 1h

Tarif spectacle : 6,50€Tarif soirée 2 spectacles : 9€Soirée de clôture et concert de Samëli gratuits, sur présentation d’un billet de l’un des spectacles du festival, et dans la limite des places disp

Culture

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-05-17T21:00:00 2022-05-17T23:59:00