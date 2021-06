Wissembourg Wissembourg Bas-Rhin, Wissembourg Les vespérales de l’orgue Dubois Wissembourg Wissembourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wissembourg Bas-Rhin Wissembourg Venez vous asseoir une petite heure à l’abbatiale, accueillir le répertoire d’un organiste et apprécier les sonorités si riches de l’orgue Dubois restauré. Le programme du concert est distribué le jour même dans l’église. Venez apprécier les riches sonorités de l’orgue Dubois ! +33 3 88 94 16 31 Venez vous asseoir une petite heure à l’abbatiale, accueillir le répertoire d’un organiste et apprécier les sonorités si riches de l’orgue Dubois restauré. Le programme du concert est distribué le jour même dans l’église. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

