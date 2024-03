LES VERTVINIES Vertou, dimanche 24 mars 2024.

LES VERTVINIES Vertou Loire-Atlantique

Le salon “Vertivinies” se déroulera les 23-24 Mars 2024

11ème édition avec 22 vignerons venus de toute la France et un brasseur, sélectionnés avec soin par toute l’équipe de Vertivin. |

Le visiteur pourra faire son choix dans les vins proposés par ces vignerons venus de toute la France, Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Languedoc, Roussillon, Vallée de la Loire, Savoie, Sud-Ouest, Vallée du Rhône. 4 nouveaux vignerons interviennent pour la 1ère fois ainsi qu’un excellent brasseur goulainais.

Durant les 2 jours du salon, de belles animations seront concoctées.|

Tarifs entrée + verre = 5€|

Dimanche 24 mars 10h 10h30 Dégustation d’huîtres et de Gros Plant pour les visiteurs matinaux.|

Le Food Truck La Retz Galade vous nourrira de crêpes et galettes en continu durant les deux jours. .

La frémoire

Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire

