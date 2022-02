Les vertus médicinales des plantes Jardin du Prieuré de Locmaria Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Les vertus médicinales des plantes

Jardin du Prieuré de Locmaria, le samedi 4 juin

Se soigner, apaiser son corps et son esprit, c’est une des richesses naturelles offertes par les plantes. Adèle le Berre, journaliste et herboriste, propose au public de découvrir les grands principes de l’herboristerie au jardin de Locmaria. Des conseils avisés à mettre en application dès le retour à la maison !

Jardin du Prieuré de Locmaria Place Berardier, 29000, Quimper, Finistère, Bretagne

2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T18:30:00

