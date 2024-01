Les Verriers Chemin de la Canissière Maîche, lundi 4 mars 2024.

Les Verriers Chemin de la Canissière Maîche Doubs

La Bibliothèque accueille en juin l’exposition du « Livre Elu » pour les écoles maternelles et primaires du secteur Maîche Morteau.

Les objectifs de cette manifestation sont de former les jeunes à la pratique de la lecture, de l’oral et de l’écrit.

Les réalisations sont riches, intéressantes, colorées et variées et seront exposées jusqu’au 01 juillet aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. .

Chemin de la Canissière Bibliothèque Municipale Louis Pergaud

Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@mairie-maiche.fr

2024-03-04

2024-04-27



