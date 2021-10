Paris Archives de Paris - Salle Paul Verlaine île de France, Paris Les verriers de Lemberg : histoires de la tribu. Archives de Paris – Salle Paul Verlaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Conférence Par Marie-Claude Baffaut, autrice, en association avec la France généalogique CEGF. « Les verriers de Lemberg », c’est une invitation à se plonger dans les histoires d’une tribu familiale de verriers, émigrés de Lorraine tout au long du XIXe siècle pour contribuer à l’essor économique du cristal en région parisienne. C’est l’analyse des documents généalogiques d’une famille élargie à un groupe social étendu, une tribu originaire des mêmes villages et soudée par l’amour du même métier, celui de verrier ouvrier-artiste. Animations -> Conférence / Débat Archives de Paris – Salle Paul Verlaine 18 boulevard Sérurier Paris 75019

Collection Lalbat, 1900-1925. Archives de Paris, D19Z.

