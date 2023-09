JEP 2023 – Chapelle des Vernusses Les Vernusses Bresnay, 16 septembre 2023, Bresnay.

La chapelle des Vernusses à Bresnay abrite une Vierge Noire en bois de noyer probablement du XIIᵉ ou XIIIᵉ siècle. La construction de la chapelle remonte à 1874, remplaçant les vieux Ormes dans lesquels la Vierge avait été trouvée..

Les Vernusses

Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Vernusses chapel in Bresnay is home to a Black Madonna made of walnut wood, probably from the 12th or 13th century. The chapel was built in 1874, replacing the old Ormes in which the Virgin had been found.

La capilla de Vernusses, en Bresnay, alberga una Virgen Negra de madera de nogal, probablemente del siglo XII o XIII. La capilla se construyó en 1874, sustituyendo a los antiguos olmos en los que se encontró la Virgen.

Die Kapelle Les Vernusses in Bresnay beherbergt eine Schwarze Madonna aus Walnussholz, die wahrscheinlich aus dem 12. oder 13. Jahrhundert stammt. Die Kapelle wurde 1874 erbaut und ersetzte die alten Ormes, in denen die Jungfrau gefunden worden war.

