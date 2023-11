Mirail U fête l’hiver Les Vergers Toulouse, 20 décembre 2023, Toulouse.

Mirail U fête l’hiver Mercredi 20 décembre, 14h00 Les Vergers Entrée libre

Atelier bijoux, maquillage, kermesse, ballons, jeux en bois ludothèque, magicien, projection kid Kino et conteuse, animations mascottes et boum de noël avec dj Parazit, et goûter de noël.

Organisé par le Centre culturel Alban-Minville, en partenariat avec la DAT, l’accueil jeunes Mirail U, CS alliances et Les mamans des vergers.

Les Vergers 14 chemin du Mirail Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T17:00:00+01:00

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T17:00:00+01:00

noel2023

©Pixabay