LES VERGERS DE LA ROUÉRIE VOUS OUVRENT LEURS PORTES Les vergers de la Rouérie Gennes-Longuefuye, 4 juillet 2023, Gennes-Longuefuye.

Gennes-Longuefuye,Mayenne

Mélanie et Samuel RUAULT vous accueilleront et vous feront découvrir la vie du verger de la Rouérie ainsi que les secrets de la cave..

2023-07-04 fin : 2023-07-04 . EUR.

Les vergers de la Rouérie Lieu-dit La Rouérie

Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire



Mélanie and Samuel RUAULT will welcome you and show you around the Rouérie orchard and the secrets of the winery.

Mélanie y Samuel RUAULT le darán la bienvenida y le mostrarán el huerto Rouérie y los secretos de la bodega.

Mélanie und Samuel RUAULT werden Sie empfangen und Ihnen das Leben im Obstgarten von La Rouérie sowie die Geheimnisse des Weinkellers näher bringen.

Mise à jour le 2023-06-22 par eSPRIT Pays de la Loire