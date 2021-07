Grez-Neuville Grez-Neuville Grez-Neuville, Maine-et-Loire LES VERDOYANTES – COW BOY OU INDIEN Grez-Neuville Grez-Neuville Catégories d’évènement: Grez-Neuville

Maine-et-Loire

LES VERDOYANTES – COW BOY OU INDIEN Grez-Neuville, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Grez-Neuville. LES VERDOYANTES – COW BOY OU INDIEN 2021-07-03 – 2021-07-03 Théâtre de verdure Place de la mairie

Grez-Neuville Maine-et-Loire Grez-Neuville Venez applaudir le spectacle « Cow-boy ou indien » avec le groupe Déjà le samedi 3 juillet dans le cadre des verdoyantes de Grez-Neuville. Les verdoyantes vous proposent une représentation « Cow-boy ou indien », le samedi 3 juillet à Grez-Neuville. Venez applaudir le spectacle « Cow-boy ou indien » avec le groupe Déjà le samedi 3 juillet dans le cadre des verdoyantes de Grez-Neuville. dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Grez-Neuville, Maine-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Grez-Neuville Adresse Théâtre de verdure Place de la mairie Ville Grez-Neuville lieuville 47.60088#-0.6839