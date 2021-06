Grez-Neuville Grez-Neuville Grez-Neuville, Maine-et-Loire LES VERDOYANTES – CONCERT JAZZ MANOUCHE Grez-Neuville Grez-Neuville Catégories d’évènement: Grez-Neuville

Maine-et-Loire

LES VERDOYANTES – CONCERT JAZZ MANOUCHE Grez-Neuville, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Grez-Neuville. LES VERDOYANTES – CONCERT JAZZ MANOUCHE 2021-07-17 – 2021-07-17

Grez-Neuville Maine-et-Loire Grez-Neuville Les Verdoyantes vous proposent un concert de jazz manouche, avec Wilfried Voyer et Stan Laferrière en duo le samedi 17 juillet à Grez-Neuville. Dans le cadre des Verdoyantes, concert jazz manouche le samedi 17 juillet à Grez-Neuville. officedetourisme@anjoubleu.com +33 2 41 92 86 83 Dans le cadre des Verdoyantes, concert jazz manouche le samedi 17 juillet à Grez-Neuville. Les Verdoyantes vous proposent un concert de jazz manouche, avec Wilfried Voyer et Stan Laferrière en duo le samedi 17 juillet à Grez-Neuville. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Grez-Neuville, Maine-et-Loire Autres Lieu Grez-Neuville Adresse Ville Grez-Neuville lieuville 47.60286#-0.68784