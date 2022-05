LES VERDOYANTES – CONCERT DE SCAT CATS SWING Grez-Neuville Grez-Neuville Catégories d’évènement: Grez-Neuville

Maine-et-Loire

LES VERDOYANTES – CONCERT DE SCAT CATS SWING Grez-Neuville, 20 août 2022, Grez-Neuville. LES VERDOYANTES – CONCERT DE SCAT CATS SWING Grez-Neuville

2022-08-20 20:30:00 – 2022-08-20

Grez-Neuville Maine-et-Loire Grez-Neuville Les Verdoyantes vous proposent un concert de jazz swing, avec SCAT CATS SWING le samedi 20 août au Théâtre de Verdure à Grez-Neuville. Dans le cadre des Verdoyantes, concert jazz swing le samedi 20 août à Grez-Neuville. officedetourisme@anjoubleu.com +33 2 41 92 86 83 Les Verdoyantes vous proposent un concert de jazz swing, avec SCAT CATS SWING le samedi 20 août au Théâtre de Verdure à Grez-Neuville. Grez-Neuville

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Grez-Neuville, Maine-et-Loire Autres Lieu Grez-Neuville Adresse Ville Grez-Neuville lieuville Grez-Neuville Departement Maine-et-Loire

LES VERDOYANTES – CONCERT DE SCAT CATS SWING Grez-Neuville 2022-08-20 was last modified: by LES VERDOYANTES – CONCERT DE SCAT CATS SWING Grez-Neuville Grez-Neuville 20 août 2022 Grez-Neuville maine-et-loire

Grez-Neuville Maine-et-Loire