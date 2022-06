LES VERDOYANTES – CLAC’SON Grez-Neuville Grez-Neuville Catégories d’évènement: 49220

Grez-Neuville 49220 Venez applaudir la chorale Clac’son le dimanche 11 septembre dans le cadre des verdoyantes de Grez-Neuville au théâtre de Verdure. Les verdoyantes vous proposent la chorale Clac’son dimanche 11 septembre à Grez-Neuville. Venez applaudir la chorale Clac’son le dimanche 11 septembre dans le cadre des verdoyantes de Grez-Neuville au théâtre de Verdure. Théâtre de verdure Place de la mairie Grez-Neuville

