Soirée de Noël | Vignoble des Verdots Les Verdots Conne-de-Labarde, 4 décembre 2023, Conne-de-Labarde.

Conne-de-Labarde,Dordogne

Une soirée de Noël est proposée au Vignoble des Verdots, avec un DJ Set (Benju Prod), des cocktails à base des vins du domaine, et un food truck. L’ambiance s’annonce festive et cet événement est ouvert à tous !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Les Verdots Vignoble des Verdots

Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Vignoble des Verdots is hosting a Christmas party, with a DJ set (Benju Prod), cocktails featuring wines from the estate, and a food truck. The atmosphere promises to be festive, and the event is open to all!

El Vignoble des Verdots organiza una fiesta de Navidad con DJ (Benju Prod), cócteles a base de los vinos de la finca y un food truck. El ambiente será festivo y el evento está abierto a todos

Im Vignoble des Verdots wird ein Weihnachtsabend mit einem DJ-Set (Benju Prod), Cocktails aus den Weinen des Weinguts und einem Foodtruck veranstaltet. Die Stimmung ist festlich und die Veranstaltung ist für alle offen!

