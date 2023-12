Marché de Noël | Vignoble des Verdots Les Verdots Conne-de-Labarde, 4 décembre 2023, Conne-de-Labarde.

Conne-de-Labarde,Dordogne

Marché de Noël au Vignoble des Verdots, avec des stands d’artisans locaux, des animations pour la famille, des visites du domaine, des dégustations des vins, et de la petite restauration sur place.

En animations principales, le vignoble reçoit les Pompiers du centre d’Issigeac, ainsi que Sylvie Jalladaud à Élevage de l’Altasylva (Sophrologie – hippotherapie – Éthologie et Mediation équine. Elle proposera des exercices pour les enfants afin de présenter son métier, petit tour sur ou à côté du cheval pour apprendre à écouter et comprendre le cheval. Environ 15 min par enfant sur un créneau de 3 heures consécutives de 14h à 17h.).

2023-12-16 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Les Verdots Vignoble des Verdots

Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market at the Vignoble des Verdots, with stalls selling local crafts, family entertainment, tours of the estate, wine tastings, and snacks.

For the main events, the vineyard will welcome the Issigeac Fire Brigade, as well as Sylvie Jalladaud from Élevage de l?Altasylva (Sophrology – hippotherapy – ethology and equine mediation. She will be offering exercises for children to introduce her profession, and a short ride on or next to the horse to learn to listen to and understand the horse. Approx. 15 min per child over 3 consecutive hours from 2pm to 5pm)

Mercado de Navidad en el Vignoble des Verdots, con puestos de artesanía local, animaciones para toda la familia, visitas a la finca, degustaciones de vino y aperitivos.

Los principales actos en el viñedo serán la visita de los bomberos de Issigeac y de Sylvie Jalladaud, de Élevage de l’Altasylva (sofrología – hipoterapia – etología y mediación equina). Propondrá a los niños ejercicios de iniciación a su profesión y un breve paseo sobre o junto al caballo para aprender a escuchar y comprender al caballo. Aproximadamente 15 minutos por niño durante 3 horas consecutivas de 14h a 17h)

Weihnachtsmarkt im Vignoble des Verdots mit Ständen lokaler Kunsthandwerker, Familienanimationen, Besichtigungen des Weinguts, Weinproben und kleinen Snacks vor Ort.

Zu den Hauptveranstaltungen auf dem Weingut gehören die Feuerwehr von Issigeac sowie Sylvie Jalladaud von Élevage de l’Altasylva (Sophrologie – Hippotherapie – Ethologie und Mediation für Pferde). Sie wird Übungen für Kinder anbieten, um ihren Beruf vorzustellen, eine kleine Runde auf oder neben dem Pferd, um zu lernen, dem Pferd zuzuhören und es zu verstehen. Ca. 15 Min. pro Kind in drei aufeinanderfolgenden Stunden von 14 bis 17 Uhr)

Mise à jour le 2023-12-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides