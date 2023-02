Les Vercoquins en concert au bar associatif fartfelien Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône Gigny-sur-Saône Catégories d’Évènement: Gigny-sur-Saône

Saône-et-Loire

Les Vercoquins en concert au bar associatif fartfelien Bar associatif fartfelien, 25 février 2023, Gigny-sur-Saône Gigny-sur-Saône. Les Vercoquins en concert au bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône Saone-et-Loire Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont

2023-02-25 19:00:00 – 2023-02-25 23:00:00

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont

Gigny-sur-Saône

Saone-et-Loire Gigny-sur-Saône Hommage à Boris Vian : Concert • Spectacle

La possibilité d’une fête, de frivolités partagées, une surprise-partie, pas vue, pas prise. C’est l’un des cadres du premier roman, Vercoquin et le plancton de Boris Vian auquel ce projet artistique, empruntant par ailleurs la moitié du titre de l’ouvrage, rend hommage. C’est également ce à quoi vous convie ce concert-spectacle : un tintamarre harmonieux loin du boucan cacophonique ambiant exhortant à larguer les amarres.

Les Vercoquins s’en vont quérir le répertoire du musicien, farfouiller la polissonne polyphonie du jazz qui enjoint le corps au mouvement, ça swing sur le ring.

Trois zazous : Anaïs au violoncelle, Charlie à la guitare et au chant, et Vincent à la clarinette

Soirée repas + concert à 25€ / Boissons non comprises

Ouverture du bar à 19h. A 19h30 assiette apéritive. A 20h salade & tartiflette. Concert vers 20h30. Dessert après le concert : tarte à la myrtille.

Réservation jusqu’au mercredi 22 février, 20h. En cas de places restantes, réservation du spectacle seul à 13€ à partir du 22/02 à 20h fartfelien@aol.com https://morarderic.wixsite.com/fartfelu-fartfelien/spectacles Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Gigny-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Gigny-sur-Saône Adresse Gigny-sur-Saône Saone-et-Loire Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Ville Gigny-sur-Saône Gigny-sur-Saône lieuville Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Departement Saone-et-Loire

Les Vercoquins en concert au bar associatif fartfelien Bar associatif fartfelien 2023-02-25 was last modified: by Les Vercoquins en concert au bar associatif fartfelien Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône 25 février 2023 6 Rue du Pont Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône Gigny-sur-Saône Saone-et-Loire Saône-et-Loire

Gigny-sur-Saône Gigny-sur-Saône Saone-et-Loire