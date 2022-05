Les Vêpres

Les Vêpres, 14 mai 2022, . Les Vêpres

2022-05-14 – 2022-05-14 30 EUR 30 50 Joyau musical du XVIIe siècle, empreint d'une modernité saisissante, les Vespro della beata Vergine de Claudio Monteverdi scelle le lien entre la polyphonie de la Renaissance et la splendide opulence virtuose du baroque. Référence incontournable dans l'univers de la musique baroque, l'ensemble Cappella Mediterranea accompagné, pour l'occasion, du Chœur de Chambre de Namur, sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon, nous offre une vibrante interprétation de ce chef-d'œuvre de la musique sacrée.

