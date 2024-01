Les vents sonnants | Le Coin de l’Oreille l’Archipel Fouesnant, mardi 19 mars 2024.

Les vents sonnants | Le Coin de l’Oreille l’Archipel Fouesnant Finistère

Le coin de l’oreille, ce sont des soirées proposées par la médiathèque et dédiées à la découverte et à l’échange autour de sélections, de thématiques ou de l’actualité musicales et sonores.

Éric thomas est aux commandes de ce rendez-vous : les vents sonnants.

Musicien guitariste, compositeur, improvisateur, programmateur artistique, créateur sonore, artiste touche-à.tout… ce qui fait son(s), Éric Thomas ponctue la saison 2023-2024 de l’Archipel de créations de son cru, d’un temps fort mais aussi rendez-vous variés à l’instar de ce Coin de l’oreille qui propose d’écouter… le vent !

« enregistrer le vent, c’est le vent dans l’air, mais aussi le vent qui entre en contact avec des structures, qui les révèlent

le vent ne fait pas de bruit, il voyage à travers les choses , et ce sont ces choses, ces matériaux, ces structures qui révèlent le vent, qui font qu’on peut l’entendre »

Gratuit, sur inscription auprès de la Médiathèque. .

l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:30:00

fin : 2024-03-19



L’événement Les vents sonnants | Le Coin de l’Oreille Fouesnant a été mis à jour le 2024-01-22 par OT FOUESNANT LES GLENAN