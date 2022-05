LES VENTS D’ANGES : PATRICK ALLEN

Chaque samedi de l’été à 11 H, dans l’église Saint-Vincent : la musique du marché : récital d’orgue (entrée libre). Patrick ALLEN ( New-York) Paris est une fête ! Œuvres de Franck, Guilmant, Vierne, Duruflé. dernière mise à jour : 2022-05-11 par

