LES VENTS D’ANGES : MATTHIEU DE MIGUEL Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

LES VENTS D’ANGES : MATTHIEU DE MIGUEL Carcassonne, 30 juillet 2022, Carcassonne. LES VENTS D’ANGES : MATTHIEU DE MIGUEL Carcassonne

2022-07-30 11:00:00 – 2022-07-30

Carcassonne Aude Les Vents d’Anges 2022

Chaque samedi de l’été à 11 H, dans l’église Saint-Vincent : la musique du marché : récital d’orgue (entrée libre). Matthieu De Miguel ( Toulouse) : D’ici et d’ailleurs. Œuvres de Bach, Liszt, Widor orgues.carcassonne@wanadoo.fr Carcassonne

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Carcassonne Adresse Ville Carcassonne lieuville Carcassonne Departement Aude

Carcassonne Carcassonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcassonne/

LES VENTS D’ANGES : MATTHIEU DE MIGUEL Carcassonne 2022-07-30 was last modified: by LES VENTS D’ANGES : MATTHIEU DE MIGUEL Carcassonne Carcassonne 30 juillet 2022 Aude Carcassonne

Carcassonne Aude