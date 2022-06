LES VENTS D’ANGES : DENNY WILKE

Chaque samedi de l’été à 11 H, dans l’église Saint-Vincent : la musique du marché : récital d’orgue (entrée libre). Denny WILKE ( Leipzig) César Franck et son temps. Œuvres de Franck, Liszt, Widor, Wagner. dernière mise à jour : 2022-05-11 par

