LES VENGEURS, LE FLOWER KILLER LA BOITE A RIRE. Un spectacle à la date du 2023-05-20 à 21:00 (2023-05-16 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. Les Vengeurs – le flower killer est une pièce policière humoristique qui fait aussi la part belle aux séries télévisées. Saurez-vous les identifier ? Un duo, surnommé les Vengeurs, est chargé d'enquêter sur la mort mystérieuse de plusieurs pervenches. Au cours d'une quête haletante, drôle et écolo, ces vengeurs vont côtoyer des personnages hauts en couleurs (voire totalement barrés) et mettre à jour un gigantesque complot destiné à déstabiliser le pays. Une comédie de Carlos Lafuente avec Julie Boris, Carlos Lafuente, Jennifer Moret, Christophe Poulain, Hervé Terrisse. LA BOITE A RIRE PERPIGNAN 113 AV.DU PALAIS DES EXPOSITIONS Pyrénées-Orientales

