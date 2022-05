Les venelles de l’histoire (en cours d’école), 19 juillet 2022, .

Les venelles de l’histoire (en cours d’école)

2022-07-19 – 2022-07-19

DOT ET ANTIDOTE

Voilà 37 ans que le Théâtre de la Corniche propose, chaque été, de découvrir le passé de Morlaix. Cette année, ses responsables ont invité la compagnie Bordelune à revisiter l’histoire de la ville. Un regard nouveau prêt à appréhender anecdotes ou événements, à les replacer dans un contexte plus régional tout en les interprétant avec une certaine liberté. Qu’importe si l’histoire peut être malmenée. Dumas ne disait-il pas « on peut violer l’histoire à condition de lui faire de beaux enfants ».

Mais la compagnie Bordelune connaît quelques remous internes. Hanté par des problèmes financiers, son directeur a fait appel à un homme de théâtre parisien venu s’installer en Bretagne pour financer son nouveau spectacle et apporter quelques idées neuves. Autant dire que ces propositions vont bousculer les habitudes de la compagnie qui aura bien du mal à définir l’objet de son spectacle : anniversaire ? Rétrospective ? Une personnalité ?

Un accord est trouvé : voilà 250 ans se tenait à Morlaix une session importante des États de Bretagne, cette institution chargée de garantir les intérêts de la région contre les appétits du pouvoir royal. Ce sera l’occasion de revenir sur l’évolution des rapports entre la France et la Province. De Bretagne indépendante au moyen age, elle devient partie intégrante de la nation pendant la Révolution, abandonnant les privilèges qui lui avaient été consentis quand elle servit de dot au mariage de la dernière duchesse, Claude, fille de la reine Anne, avec le futur roi de France, François d’Angoulême.

Pour la troisième année consécutive, ces venelles se dérouleront essentiellement en fixe. Seule une première partie est prévue ambulatoire dans les ruelles au début du spectacle.

DOT ET ANTIDOTE

Voilà 37 ans que le Théâtre de la Corniche propose, chaque été, de découvrir le passé de Morlaix. Cette année, ses responsables ont invité la compagnie Bordelune à revisiter l’histoire de la ville. Un regard nouveau prêt à appréhender anecdotes ou événements, à les replacer dans un contexte plus régional tout en les interprétant avec une certaine liberté. Qu’importe si l’histoire peut être malmenée. Dumas ne disait-il pas « on peut violer l’histoire à condition de lui faire de beaux enfants ».

Mais la compagnie Bordelune connaît quelques remous internes. Hanté par des problèmes financiers, son directeur a fait appel à un homme de théâtre parisien venu s’installer en Bretagne pour financer son nouveau spectacle et apporter quelques idées neuves. Autant dire que ces propositions vont bousculer les habitudes de la compagnie qui aura bien du mal à définir l’objet de son spectacle : anniversaire ? Rétrospective ? Une personnalité ?

Un accord est trouvé : voilà 250 ans se tenait à Morlaix une session importante des États de Bretagne, cette institution chargée de garantir les intérêts de la région contre les appétits du pouvoir royal. Ce sera l’occasion de revenir sur l’évolution des rapports entre la France et la Province. De Bretagne indépendante au moyen age, elle devient partie intégrante de la nation pendant la Révolution, abandonnant les privilèges qui lui avaient été consentis quand elle servit de dot au mariage de la dernière duchesse, Claude, fille de la reine Anne, avec le futur roi de France, François d’Angoulême.

Pour la troisième année consécutive, ces venelles se dérouleront essentiellement en fixe. Seule une première partie est prévue ambulatoire dans les ruelles au début du spectacle.

dernière mise à jour : 2022-05-16 par