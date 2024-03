Les venelles au crépuscule Office de tourisme du Pays de Pouzauges Pouzauges, mercredi 28 août 2024.

Les venelles au crépuscule Office de tourisme du Pays de Pouzauges Pouzauges Vendée

Une ambiance bucolique dans la cité labyrinthe.

Pouzauges et ses venelles toutes en pente, et parfois larges de 80 cm seulement, elles vous permettent de sillonner cette cité labyrinthe !

La visite au crépuscule vous assure de jolies grimpettes, au son d’histoires et de légendes racontées par des guides passionnés.

Durée 1h30. Réservation conseillée, nombre de places limité.

Départ de l’office de tourisme à 20h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28 20:30:00

fin : 2024-08-28

Office de tourisme du Pays de Pouzauges 30 Place de l’Église

Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

L’événement Les venelles au crépuscule Pouzauges a été mis à jour le 2024-03-13 par Vendée Expansion