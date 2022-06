Les vendredis sous les étoiles Chancelade, 19 août 2022, Chancelade.

Les vendredis sous les étoiles Chancelade

2022-08-19 – 2022-08-19

Chancelade 24650

EUR 6 6 Marchés gourmands et marchés fermiers dès 18h

Musiques sous les étoiles à 21h (entrée : 6€)

Le Nicophone , un duo pas comme les autres. Des chansons du répertoire français (surtout) et anglais (un chouïa), les tubes qui ont enflammé vos soirées de 1960 à aujourd’hui, repris à la sauce festive et décalée. Les pétages de plomb se mélangent avec les moments de nostalgie collective pour célébrer les artistes incontournables de la variété : le Nicophone célèbre avec humour Mike Brant, Claude Nougaro, Dany Brillant, Véronique Sanson, Joe Dassin, Cloclo et Johnny, Gilbert Montagné, Dalida…

Le Nicophone, vous le connaissez déjà. C’est toutes ces mélodies qui vous appartiennent, coquinement célébrées par la voix d’un chanteur survitaminé, porté par un guitariste qui fait orchestre à lui tout seul.

+33 5 53 07 91 00

Mairie de Chancelade

Chancelade

