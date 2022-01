Les Vendredis Prince.sse Yvetot, 4 février 2022, Yvetot.

Les Vendredis Prince.sse Rue du Château Chez Babette Yvetot

2022-02-04 19:00:00 – 2022-02-04 Rue du Château Chez Babette

Yvetot Seine-Maritime Yvetot

Envie d’une bulle de détente pour débuter le week-end ? Chez Babette vous accueille avec une coupe de vin pétillant normand (ou de jus de pomme) tandis que Mounir de MKosmetics, qui travaille avec des produits naturels et bio, vous conseille sur votre peau et votre maquillage.

Ouvert aux hommes et aux femmes.

Envie d’une bulle de détente pour débuter le week-end ? Chez Babette vous accueille avec une coupe de vin pétillant normand (ou de jus de pomme) tandis que Mounir de MKosmetics, qui travaille avec des produits naturels et bio, vous conseille sur…

claire@chezbabette.fr +33 6 64 79 91 53

Envie d’une bulle de détente pour débuter le week-end ? Chez Babette vous accueille avec une coupe de vin pétillant normand (ou de jus de pomme) tandis que Mounir de MKosmetics, qui travaille avec des produits naturels et bio, vous conseille sur votre peau et votre maquillage.

Ouvert aux hommes et aux femmes.

Rue du Château Chez Babette Yvetot

dernière mise à jour : 2022-01-21 par Yvetot Normandie Tourisme