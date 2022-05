Les Vendredis Plage de la Ville Ger Pleudihen-sur-Rance Pleudihen-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleudihen-sur-Rance

Les Vendredis Plage de la Ville Ger Pleudihen-sur-Rance, 15 juillet 2022, Pleudihen-sur-Rance. Les Vendredis Plage de la Ville Ger Pleudihen-sur-Rance

2022-07-15 – 2022-07-15

Pleudihen-sur-Rance Côtes d’Armor Tous les vendredis entre le 15 juillet et le 12 août.

Accès gratuit. Sport, marché, concerts, animations et restauration lesvendredisplage@gmail.com +33 6 68 19 26 42 http://www.facebook.com/lesvendredisplagedelavilleger Tous les vendredis entre le 15 juillet et le 12 août.

Accès gratuit. Sport, marché, concerts, animations et restauration Pleudihen-sur-Rance

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleudihen-sur-Rance Autres Lieu Pleudihen-sur-Rance Adresse Ville Pleudihen-sur-Rance lieuville Pleudihen-sur-Rance Departement Côtes d'Armor

Pleudihen-sur-Rance Pleudihen-sur-Rance Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleudihen-sur-rance/

Les Vendredis Plage de la Ville Ger Pleudihen-sur-Rance 2022-07-15 was last modified: by Les Vendredis Plage de la Ville Ger Pleudihen-sur-Rance Pleudihen-sur-Rance 15 juillet 2022 Côtes-d’Armor Pleudihen-sur-Rance

Pleudihen-sur-Rance Côtes d'Armor