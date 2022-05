LES VENDREDIS NOCTURNES Gigean Gigean Catégories d’évènement: Gigean

Les vendredis nocturnes à Gigean, le rendez-vous des gourmands qui ont faim de produits du terroir ! Retrouvez les vendredis nocturnes tout au long de l'été du mois de mai au mois d'août à la place de la mairie à partir de 19h00. +33 4 67 46 64 64

