Les vendredis live : Soirée Blues-Rock avec Beard & Bros Quessoy, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Quessoy.

Les vendredis live : Soirée Blues-Rock avec Beard & Bros 2021-07-23 – 2021-07-23 Le bruit qui court 9 Rue du Tisonnier

Quessoy Côtes d’Armor Quessoy

4 musiciens qui ont grandi au son des 70’s et qui n’en sont pas tout à fait revenus. Du blues évidemment, mais aussi du rock, Beard & Bros traverse les plaines et les terres sauvages de sa musique dans le vrombissement des guitares et de ses lignes de chant intemporelles. Artisanes créatrices invitées : De la peinture à la création d’objets déco » haut en couleurs « , retrouvez l’univers coloré de Zab Zarbe ou Elisabeth Bailly avec ses boucles d’oreilles fantaisie en origami et ses accessoires pour cheveux (bandeau, foulchie). Accès libre et gratuit.

+33 2 96 72 74 76

dernière mise à jour : 2021-06-23 par