**Nouveau ! Les Vendredis LIVE au Bruit qui Court à Quessoy** ————————————————————- ### **2-9-16-23-30 juillet 2021 à partir de 18h, accès libre** Cécilia et Eric Morin, gérants du Bruit qui Court à Quessoy ont fait le choix d’animer leur restaurant en proposant des soirées à thème chaque vendredi du mois de juillet. L’heure du partage et de la convivialité a enfin sonné ! Le restaurant ouvrira ses portes exceptionnellement le vendredi soir, pour des rendez-vous gourmands, musicaux et artistiques. Pour les habitués de ce lieu très cosy au décor sobre et chaud, l’accueil sera différent. On oublie les menus et les plats à la carte, la formule du vendredi soir vous réserve bien des surprises toujours dans le respect des produits locaux et de saison. Les clients pourront prendre place en intérieur comme en extérieur. Ils découvriront la nouvelle grande terrasse aménagée, entièrement modulable, qui accueillera musiciens et artisan.es créateurs.rices Pour éveiller vos papilles et faire raisonner vos tympans : de la street food, des planches apéros, des tapas, du jazz manouche, de la soul-funk, du blues-rock et de la musique brésilienne. Pour valoriser nos irréductibles talents costarmoricains, des artisanes créatrices invitées. PROGRAMMATION MUSICALE ET ARTISANALE ### **Vendredi 2 juillet – Soirée Jazz Manouche avec Gérard Le Louët, Daniel John Martin et Charles Blandin** Daniel John Martin, le plus « British » de nos violonistes de jazz Parisiens, connu pour ses collaborations aux cotés de Didier Lockwood, Romane, Patrick Saussois, entre-autres, rejoint les guitaristes Briochins, Gérard Le Louët et Charles Blandin pour cette soirée musicale. Ensemble, ils partageront leur passion pour un jazz « à la Django ». Une musique acoustique pour tous les fans de swing et de bonne humeur. * _Artisane créatrice invitée : Océane, Les Mains Libres, est « maroquinière » artisanale. Elle conçoit des produits de qualité, pensés pour durer en favorisant l’usage du cuir à tannage végétal issu de tannerie Française et Italienne. Elle réutilise les plus petits morceaux qu’elle travaille autour de petit produit._ ### **Vendredi 9 juillet – Soirée DJ SET avec JULIEN TINE** DJ Briochin atypique, Julien Tiné propose un véritable cabinet de curiosités musicales où éclectisme, partage et amour de la musique sont les maîtres mots. Des années 50 à aujourd’hui il puise sa sélection musicale dans divers styles (Disco, Rock, 80, Electro) et propose des instants réjouissants que ce soit en mode écoute ou en mode dancefloor. * _Artisane créatrice invitée : Fabienne Texier, By Lady Verdelet, est une ambassadrice pur beurre incontournable. Ses collections de cartes postales, posters, magnets, autocollants « Made in Breizh » surprennent et font du bien._ ### **Vendredi 16 juillet – Soirée soul-Funk avec MONDAY NIGHT GROOVERS** 7 musiciens, 1 chanteuse sur des sons soul-funk : Sharon Jones, Hannah Williams, Tower of Power, Marta Ren, Alice Russell. * _Artisane créatrice invitée : Stéphanie fondatrice de la marque La Commode de Pao, créatrice de vêtements éthiques pensés et conçus en Bretagne. La Commode de Pao est un atelier de création en prêt-à-porter féminin qui tire son inspiration de la revalorisation de textiles oubliés (upcycling). Elle dessine, conçoit et réalise des pièces uniques et essentielles du dressing féminin (robes, blouses, pantalons, jupes, accessoires,…)._ ### **Vendredi 23 juillet – Soirée blues-rock avec BEARD & BROS** 4 musiciens qui ont grandi au son des 70’s et qui n’en sont pas tout à fait revenus. Du blues évidemment, mais aussi du rock, Beard & Bros traverse les plaines et les terres sauvages de sa musique dans le vrombissement des guitares et de ses lignes de chant intemporelles. * _Artisanes créatrices invitées : De la peinture à la création d’objets déco » haut en couleurs « , retrouvez l’univers coloré de Zab Zarbe ou Elisabeth Bailly avec ses boucles d’oreilles fantaisie en origami et ses accessoires pour cheveux (bandeau, foulchie)_ * _Julie Runget, sculptrice-céramiste de La Boutique Atelier – Moncontour. Un espace dédié de 120m2 de cadeaux originaux, artisanaux mais pas que, à découvrir dans une boutique colorée et spacieuse tenues par 4 créatrices. Découvrez en exclusivité un concentré du savoir -faire de Carole, Julie, Alicia et Lou et de leurs coups de cœur._ ### **Vendredi 30 juillet – Soirée brésilienne avec ELEFANTE** Il était une fois une chanteuse napolitaine, une charmante clarinettiste, un guitariste à sept cordes, un percussionniste dresseur de pandeiros et un super joueur de cavaquinho. Ensemble, ils se sont donnés une mission : explorer et partager la musique brésilienne ! Du Choro à la Samba et à la Bossa Nova, de Cartola à Guinga, de l’âge d’or des années 30 à Aujourd’hui, Elefante explore tout un siècle d’évolution de ces musiques syncopées et colorées nées à Rio de Janeiro au XIXème siècle. * _Artisane créatrice invitée : Carole couture, La Boutique Atelier – Moncontour. Un espace dédié de 120m2 de cadeaux originaux, artisanaux mais pas que, à découvrir dans une boutique colorée et spacieuse tenues par 4 créatrices. Découvrez en exclusivité un concentré du savoir -faire de Carole, Julie, Alicia et Lou et de leurs coups de cœur._

Le Bruit Qui Court 9 rue du Tisonnier 22120 Quessoy Quessoy Côtes-d’Armor



