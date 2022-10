Les vendredis gourmets du Vieux Tour Canapville, 21 octobre 2022, Canapville.

Les vendredis gourmets du Vieux Tour

36.Route Départementale 677 Le Vieux Tour Canapville Calvados OT Terre d’Auge Tourisme Le Vieux Tour 36.Route Départementale 677

2022-10-21 19:00:00 – 2022-10-21

Le Vieux Tour 36.Route Départementale 677

Canapville

Calvados

Canapville

Menu bar en croûte !

Entrée : Céviché de la mer

Plat : Bar en croûte de sel et sa garniture

Dessert : Ananas et mangue, sa glace et son crumble coco

Menu bar en croûte !

Entrée : Céviché de la mer

Plat : Bar en croûte de sel et sa garniture

Dessert : Ananas et mangue, sa glace et son crumble coco

+33 2 31 65 21 80

Le Vieux Tour 36.Route Départementale 677 Canapville

dernière mise à jour : 2022-10-10 par OT Terre d’Auge Tourisme