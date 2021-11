Autun Autun Autun, Saône-et-Loire Les vendredis en cave Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Saône-et-Loire

Les vendredis en cave Autun, 26 novembre 2021, Autun. Les vendredis en cave Le Cocand 3 Rue Cocand Autun

2021-11-26 – 2021-11-26 Le Cocand 3 Rue Cocand

Autun Saône-et-Loire Autun EUR 0 0 Le nouveau rendez-vous hebdomadaire du Cocand ! Un bar à vin éphémère qui s’invitera tous les vendredis soirs dans la cave du Cocand et ce, jusqu’à Noël ! Entrée libre / Pas de réservation. victoire@lecocand.com https://www.lecocand.com/ Le nouveau rendez-vous hebdomadaire du Cocand ! Un bar à vin éphémère qui s’invitera tous les vendredis soirs dans la cave du Cocand et ce, jusqu’à Noël ! Entrée libre / Pas de réservation. Le Cocand 3 Rue Cocand Autun

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Autun, Saône-et-Loire Autres Lieu Autun Adresse Le Cocand 3 Rue Cocand Ville Autun lieuville Le Cocand 3 Rue Cocand Autun