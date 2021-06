Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Gard, Saint-Quentin-la-Poterie Les vendredis du vin Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Catégories d’évènement: Gard

Les vendredis du vin Saint-Quentin-la-Poterie, 18 juin 2021-18 juin 2021, Saint-Quentin-la-Poterie. Les vendredis du vin 2021-06-18 19:00:00 – 2021-06-18 21:00:00 L’envie – Café – Glacier 2 Place du Monument aux Morts

Saint-Quentin-la-Poterie Gard Saint-Quentin-la-Poterie EUR 29 29 Dégustations ludiques de vins régionaux organisé les vendredis de l'été. Ces vendredis du vin mettront la lumière sur un domaine viticole par soirée. Au programme : 4 dégustations de vins, plancha de charcuterie ou fromage, initiation à la dégustation. +33 6 73 08 23 97 https://www.wineryplustours.com/

Lieu Saint-Quentin-la-Poterie Adresse L'envie - Café - Glacier 2 Place du Monument aux Morts Ville Saint-Quentin-la-Poterie