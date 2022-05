Les vendredis du rail

2022-08-19 19:00:00 – 2022-08-19 Les vendredis du rail reviennent cet été à la gare vélo-rail, organisés par le comité des fêtes. Vindotalé, groupe formé par la chanteuse Bleunwenn et le chanteur-musicien Gwenolé Lahalle, animera la soirée au rythme de sa musique celtique.

