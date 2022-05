Les Vendredis du Patrimoine Mauléon, 1 juillet 2022, Mauléon.

Les Vendredis du Patrimoine Mauléon

2022-07-01 18:00:00 – 2022-08-26

Mauléon 79700

EUR « Laissez-vous conter le territoire. Les habitants vous dévoilent les secrets du Mauléonais. Durant ces visites, le territoire vous charmera : entre faits historiques, anecdotes, ruelles et venelles, parcs et jardins et vues remarquables, ces rendez-vous pédestres n’attendent que vous. »

Ces visites sont animées par des habitants du territoire, s’adressent à la fois aux habitants et visiteurs. Elles sont organisées sur des sites publics et/ou privés, durent au maximum 1 h 15 et se clôturent par un rafraîchissement.

« Laissez-vous conter le territoire. Les habitants vous dévoilent les secrets du Mauléonais. Durant ces visites, le territoire vous charmera : entre faits historiques, anecdotes, ruelles et venelles, parcs et jardins et vues remarquables, ces rendez-vous pédestres n’attendent que vous. »

Ces visites sont animées par des habitants du territoire, s’adressent à la fois aux habitants et visiteurs. Elles sont organisées sur des sites publics et/ou privés, durent au maximum 1 h 15 et se clôturent par un rafraîchissement.

« Laissez-vous conter le territoire. Les habitants vous dévoilent les secrets du Mauléonais. Durant ces visites, le territoire vous charmera : entre faits historiques, anecdotes, ruelles et venelles, parcs et jardins et vues remarquables, ces rendez-vous pédestres n’attendent que vous. »

Ces visites sont animées par des habitants du territoire, s’adressent à la fois aux habitants et visiteurs. Elles sont organisées sur des sites publics et/ou privés, durent au maximum 1 h 15 et se clôturent par un rafraîchissement.

ville-mauleon

Mauléon

dernière mise à jour : 2022-05-17 par